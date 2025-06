MotoGp, Bagnaia: "Se faccio fatica al Mugello è un problema"

"Se faccio fatica anche qui è un problema". Così il pilota della Ducati Francesco 'Pecco' Bagnaia ai microfoni di Sky Sport in vista del Gp del Mugello. "Spero di entrare in pista domani e di non avere nessun tipo di feeling negativo e di trovarmi bene da subito. Ci sarà sicuramente del lavoro da fare perché quest'anno abbiamo difficoltà e questa è una pista in cui il feeling col davanti è fondamentale", ha aggiunto. "Non vedo l'ora di correre qua. Speriamo di dare battaglia a Marc Marquez, che resta il favorito e sta facendo la differenza su tutti", ha concluso.