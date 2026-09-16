Dalla ginnastica alla danza, fino alle pagine di "Aliena": arriva il memoir di Giulia Staccioli

Di origini toscane, Giulia nasce in Sardegna nel 1964 e cresce a Cagliari con i nonni materni, mentre i genitori — il famoso scultore Mauro Staccioli e Silvana, donna "forte e inquieta" — cercano a Milano di ricomporre un amore difficile. Con il trasferimento nel capoluogo lombardo, a soli cinque anni, sfuma anche il sogno della danza classica, appena scoperta e subito negata dalla madre. A Milano, con un marcato accento toscano e senza essere stata battezzata, Giulia si sente per la prima volta "diversa", un sentimento di estraneità che l'accompagnerà per tutta la vita e che darà il titolo al libro.