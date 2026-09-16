Basket, Fortitudo Bologna e Macron insieme per "Bimbo Tu"

16 Set 2026 - 17:15
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© Ufficio Stampa

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Fortitudo Bologna e Macron cominciano la nuova partnership nel segno di Bologna e della solidarietà. Il Club biancoblù e il brand italiano hanno scelto di coinvolgere l’associazione non profit bolognese Bimbo Tu in un progetto speciale che accompagnerà la squadra nella prima parte della stagione 2026/27, con l’obiettivo di dare un sostegno concreto a una realtà da anni punto di riferimento per il territorio.

Nasce così la “Bimbo Tu Edition”, un GameSet composto da due divise da gioco, caratterizzate da un design essenziale che mette in risalto il logo dell’Associazione al centro della maglia, immediatamente sotto il numero del giocatore. Il GameSet debutterà in campo in occasione della Supercoppa LNP 2026 e accompagnerà la Fortitudo anche nelle prime gare di campionato, fino alla sfida contro Pistoia del 1° novembre, diventando l’elemento centrale di un progetto di raccolta fondi a sostegno di Bimbo Tu.

La scelta di Bimbo Tu nasce da una comune appartenenza al territorio e da un rapporto già esistente. Sia Fortitudo Bologna sia Macron sostengono da diverso tempo in maniera continuativa l’Associazione e le sue attività, rendendo naturale la volontà di costruire insieme un progetto capace di coinvolgere anche la comunità biancoblù e la città. Nata a Bologna nel 2007, Bimbo Tu opera al fianco di bambini e adolescenti affetti da patologie del sistema nervoso centrale e delle loro famiglie, offrendo assistenza, accoglienza e supporto durante il percorso di cura. Nel 2013 all’Associazione è stata conferita la Medaglia d’Argento al Merito della Sanità Pubblica, riconoscimento dell’attività svolta e del contributo offerto alla comunità.

L’iniziativa benefica prenderà il via con la donazione all’Associazione di un contributo equivalente al valore di due divise da gioco complete (24 kit) e offrirà anche ai tifosi biancoblù la possibilità di prendere parte concretamente alla raccolta fondi. Il GameSet “Bimbo Tu Edition” sarà infatti disponibile in edizione limitata nei punti vendita della città e sulla pagina dedicata del sito Macron: per ogni maglia “Bimbo Tu Edition” acquistata, 10 euro andranno direttamente all’Associazione.

Le somme raccolte attraverso il progetto saranno destinate a “La Quinta Dimensione” di Bimbo Tu, l’iniziativa che punta a riqualificare i reparti di Neurochirurgia Pediatrica e Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Sant’Orsola di Bologna attraverso nuovi allestimenti e tecnologie innovative, con l’obiettivo di rendere gli spazi di cura più accoglienti e più vicini ai bisogni dei bambini e delle famiglie che li vivono ogni giorno.

A rendere ancora più partecipata l’iniziativa legata alla “Bimbo Tu Edition” sarà il Teddy Bear Toss, che arriva per la prima volta al PalaDozza in occasione della gara di campionato di domenica 11 ottobre, quando la Fortitudo affronterà Rimini. I tifosi saranno invitati a portare con sé un peluche da lanciare sul parquet, entrando così direttamente nel progetto.

A seguito della sfida con Pistoia, una delegazione di Fortitudo Bologna e Macron farà visita a Bimbo Tu per consegnare i peluche raccolti durante il Teddy Bear Toss insieme al contributo complessivo generato dal progetto.

Il 7 novembre si aprirà poi un ulteriore capitolo della partnership tra Fortitudo Bologna e Macron: in occasione della sfida contro Urania Milano al PalaDozza farà il proprio esordio ufficiale il GameSet 2026/27, che sarà svelato qualche giorno prima in un momento dedicato.

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