Basket, Fortitudo Bologna e Macron insieme per "Bimbo Tu"

La scelta di Bimbo Tu nasce da una comune appartenenza al territorio e da un rapporto già esistente. Sia Fortitudo Bologna sia Macron sostengono da diverso tempo in maniera continuativa l’Associazione e le sue attività, rendendo naturale la volontà di costruire insieme un progetto capace di coinvolgere anche la comunità biancoblù e la città. Nata a Bologna nel 2007, Bimbo Tu opera al fianco di bambini e adolescenti affetti da patologie del sistema nervoso centrale e delle loro famiglie, offrendo assistenza, accoglienza e supporto durante il percorso di cura. Nel 2013 all’Associazione è stata conferita la Medaglia d’Argento al Merito della Sanità Pubblica, riconoscimento dell’attività svolta e del contributo offerto alla comunità.