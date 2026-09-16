Tennis, Djokovic annuncia il rientro: "Felice di giocare a Pechino"

Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora. Dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli Us Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro, il tennista serbo ha annunciatro la sua partecipazione al China Open di Pechino, un Atp 500 al via il 30 settembre. "Sono felice di annunciare che dopo tanti anni tornerò a giocare a Pechino il China Open - l'annuncio di Djoko sui social - Sono emozionato all'idea di tornare a giocare al National Tennis Center, uno degli stadi più belli nonché un luogo dove ho costruito incredibili ricordi e grandi successi nel corso della mia carriera. Ringrazio tutti i tifosi cinesi per il loro affetto e sostegno ricevuto in tutti questi anni". Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese, che in carriera ha vinto cinque volte.