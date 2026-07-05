MotoGP, Bagnaia: "Aprilia avvantaggiata per il Mondiale, Ducati si sta riprendendo"

"L'Aprilia è avvantaggiata, è messa meglio. Noi ci stiamo riprendendo, stiamo facendo un grande lavoro per allineare il tutto. Vedremo tra 3-4 gare...". Così il pilota della Ducati Pecco Bagnaia a proposito della lotta per il Mondiale MotoGp in occasione del World Ducati Week. "Non vedo l'ora di arrivare al Sachsenring - ha aggiunto a Sky poi a proposito del Gp della Germania in programma il prossimo weekend - . E' una pista tosta e tecnica, ma negli ultimi anni sono sempre andato abbastanza bene".