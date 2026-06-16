MotoGp: Alex Marquez sarà a Brno, obiettivo è tornare al Gp della Repubblica Ceca

Visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà, giovedì, a un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Ad annunciarlo è il team BK8 Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del GP della Catalogna. Giovedì potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero GP, oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare una ulteriore visita medica.