MotoGP: al via gli appuntamenti del GP di San Marino e Riviera di Rimini

07 Set 2026 - 17:26
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Prende il via domani la settimana del Gran Premio di MotoGp di San Marino e della Riviera di Rimini, che culminerà nel weekend di gare dell'11-13 settembre al Misano World Circuit, con un calendario di eventi diffusi tra la Repubblica di San Marino e le località della Riviera. Ad aprire il programma sarà, domani, il pre-event "Chronotitano Hill Climb - The Trailer" a San Marino: Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Davide Cassani, Mauro Sanchini e Letizia Paternoster simuleranno una cronoscalata individuale nel centro storico del Titano, da Piazza delle Nazioni Unite a Piazza della Libertà, girando un video promozionale in vista della 'Chronotitano Hill Clim'b, la cronometro in salita a squadre riservata ai team MotoGP che prenderà forma dal 2027. La giornata si concluderà con un meet&greet aperto al pubblico. Mercoledì 9 settembre, alle 20.30, il Teatro Titano di San Marino ospiterà la serata "Oltre il limite: San Marino ricorda Alex Zanardi": dopo i saluti istituzionali del segretario di Stato per lo Sport sammarinese, Rossano Fabbri, porteranno la propria testimonianza il figlio di Zanardi, Niccolò, l'amico d'infanzia Filippo e il campione del mondo di motociclismo Loris Capirossi, insieme a giornalisti come Guido Meda, Marino Bartoletti e Pino Allievi e a figure del Motomondiale tra cui il dottor Claudio Costa, che firma anche la nuova versione del docu-film 'Voglio correre', proiettata al termine della serata. Dopo gli appuntamenti sammarinesi, l'attenzione si sposterà sulla Riviera di Rimini e sul Misano World Circuit, dove prenderà il via il programma vero e proprio del Gran Premio.

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