Motocross, Ducati quarta e settima nelle qualifiche del GP d'Argentina

Il Gran Premio di Argentina, prima prova del Campionato del Mondo FIM di Motocross MXGP si tiene sul tracciato di Cordoba, allestito per l’occasione alla periferia della città, capitale dell’omonima provincia. Sulla veloce e spettacolare pista in terra soffice, Jeremy Seewer ottiene il 15° tempo al termine della sessione di prove cronometrate del mattino, chiudendo alle spalle di Mattia Guadagnini, accreditato dell’11° miglior crono. Scattato bene al via della gara di qualifica, lo svizzero riesce a spuntare quinto all’uscita della prima curva, trovando un buon ritmo sin dalle prime tornate, consolidando la sua posizione. A cinque giri dal termine Jeremy sferra l’attacco per la quarta piazza, mantenendola poi fino al traguardo, conquistando i primi 7 punti iridati con la Desmo450 MX. Solida anche la prova di Mattia che partito in ottava posizione, conquista il settimo posto nelle prime curve, assestandosi su un ottimo ritmo gara, mantenuto fino al passaggio sul traguardo dell’ultimo giro, tagliato in settima posizione, conquistando i primi 4 punti della stagione 2025.