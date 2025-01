Motociclismo, nasce Triumph Motorcycles Italia Racing per l'enduro

Triumph Motorcycles Italia annuncia la nascita di Triumph Motorcycles Italia Racing, il team creato in partnership con Jolly Enduro Team (JET), che segnera’ il debutto assoluto nelle competizioni internationali e nazionali off-road da parte della Filiale italiana. A partire dalla stagionbe 2025, il team Triumph Motorcycles Italia Racing sarà impegnato in un programma sportivo sfidante e di alto profilo, che vedrà il debutto nel Paulo Duarte FIM EnduroGP World Championship, oltre ai Campionati Assoluti D’Italia Enduro e al prestigioso FIM International Six Days of Enduro, in programma a Bergamo dal 24 al 29 agosto 2025. La nascita di Triumph Motorcycles Italia Racing diventa un tassello fondamentale della strategia di Triumph Motorcycles in ambito off-road, avviata nell’autunno del 2023 con la presentazione della TF 250-X, la prima moto da MX della Casa di Hinckley prodotta dopo oltre 120 anni di storia. Al debutto assoluto nel FIM MX2 Motocross World Championship 2024, Triumph Racing e la TF 250-X hanno ottenuto il quinto posto nella classifica piloti con Mikkel Haarup, con risultati estremamente promettenti conseguiti anche nel Monster Energy AMA Supercross Championship. Il Team JET (Jolly Enduro Team) è da molti anni una realtà prestigiosa e di eccellenza nelle competizioni Enduro, con oltre quarant’anni d’esperienza e un palmarès impressionante di 26 titoli Mondiali, otto Sei Giorni, nove Europei, 65 Campionati Nazionali italiani. Una collaborazione, quella tra Triumph Motorcycles Italia e Jolly Enduro Team, nata con l’ambiziosa prospettiva di far debuttare il primo team gestito da Triumph Motorcycles Italia nelle competizioni racing off-road, grazie alla grande esperienza acquisita da Franco Mayr, fondatore e team manager di JET. I piloti per la stagione 2025 saranno: Morgan Lesiardo, già vicecampione italiano classe E3 e 6° classificato nel campionato mondiale della stessa classe; Luca Colorio, 2° classificato nella classe 125 degli Assoluti d’Italia e 5° nella Youth Enduro mondiale; Alex Walton campione europeo classe E2 nel 2023.

Andrea Buzzoni, General Manager di Triumph Motorcycles Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare la nascita di Triumph Motorcycles Italia Racing. Per la nostra Società si tratta di un tassello fondamentale nel consolidamento della reputazione del brand Triumph anche in ambito off-road, grazie al primo team nella storia di Triumph Motorcycles Italia impegnato nelle competizioni Enduro di livello mondiale e nazionale. Oltre alla gestione diretta del Team, in partnership con Jolly Enduro Team, Triumph Motorcycles Italia garantirà dalla stagione 2025 un supporto tecnico e logistico in ciascuna competizione alla quale sarà presente per consentire agli atleti che sceglieranno Triumph di competere ai massimi livelli anche in ambito off-road”.

Mattia Dodi, Offroad Manager di Triumph Motorcycles Italia, ha commenato: “Il mondo del fuoristrada, in particolar modo quello dell’enduro, ha necessità di prodotti sempre più performanti ed affidabili, ma non solo. Il pilota di ogni livello che sceglie una moto della serie TF, deve porter contare sia sull’eccellenza del prodotto, che su un supporto professionale per la preparazione, la personalizzazione e l’assistenza. Grazie all’esperienza ed alla competenza delle officine selezionate della rete Triumph Offroad e del Team JET, i clienti potranno così usufruire di un’ampia offerta di servizi, dalla prepazione e setting della moto all’assistenza diretta sul campo di gara”.

Franco Mayr, Team Manager di Jolly Enduro Team: “Siamo estremamente motivati a sviluppare questo nuovo progetto insieme ad una azienda come Triumph, che ha una storia così importante nel panorama motociclistico mondiale. Siamo consapevoli del grande impegno che siamo chiamati a sostenere in questa prima stagione, che ci vedrà impegnati con le nuove Triumph della serie TF sui più importanti palcoscenici dell’enduro italiano e mondiale. Per tutti i membri del Team e per i nostri piloti essere stati scelti da Triumph Motorcycles Italia rappresenta un motivo di profondo orgoglio. L’ esperienza decennale che abbiamo maturato in ambito racing, ci consente di poter supportare al meglio sia i nostri piloti per le sfide agonistiche che dovranno affrontare nella stagione 2025, che i clienti Triumph offroad di qualsiasi livello che decideranno di partecipare alla gare o che semplicemente vorranno una TF preparata su misura per loro esigenze”.