Motociclismo, enduro: nuovo pilota australiano per il team MGR-ASI Kawasaki

Australiano, residente a Wynyard, città di circa 5000 abitanti situata nell’isola della Tasmania, a nord-ovest della capitale Hobart e a un’ora di volo da Melbourne, prossimo alla soglia dei ventitre anni, li compirà il prossimo 10 maggio, il biondissimo Kyron Bacon approda alla squadra MGR-ASI Kawasaki per competere nella classe Junior 2 (J2) in sella alla Kawasaki KX300X la nuova moto nata e messa in commercio da una collaborazione tra Kawasaki Italia nella persona di Enrico Bessolo, KL Service e Athena- GET. Arrivato in Italia da pochi giorni, Kyron ha effettuato i primi test in sella e ha trovato subito il giusto affiatamento sia con il mezzo meccanico che con la squadra. Per Bacon non è la prima esperienza sul suolo italiano e, infatti, nella stagione scorsa ha partecipato al GP d’Italia raggiungendo due risultati di tutto rispetto. Quinto nella prima giornata e terzo nella seconda, a fine GP si è classificato sul terzo gradino del podio. Ma è stato nella gara successiva che ha mostrato a tutti il suo vero valore. Nel GP di Slovacchia ha raggiunto la vittoria della classe Junior conquistando per due volte il primo posto di classe nella J1. Prima del debutto in gara, previsto nel week end 1-2 marzo a Colliano, in provincia di Salerno in occasione degli Assoluti d’Italia, Kyron Bacon e Davide Soreca, continueranno nella preparazione invernale ma soprattutto nello sviluppo della moto per presentarsi al meglio in vista delle prime schermaglie agonistiche. Per la squadra di Novi Ligure, una line up di alto livello che pone la compagine guidata da Enrico Garelli ai vertici dell’enduro nazionale e mondiale.