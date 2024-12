Motociclismo, Busatti all'Africa Eco Race aiutando l'associazione "Sara Lenzi Pilota"

E' partita da Montecarlo la sedicesima edizione dell'Africa Eco Race, che terminerà sul mitico Lago Rosa di Dakar il 12 gennaio 2025. Tra le oltre 90 moto iscritte figura anche quella di Lorenzo Busatti, pilota amatore di Grosseto, che sfoggia una grafica davvero particolare. Lorenzo, pilota privato, correrà l'intera gara contando solo sulle proprie forze e non solo economiche poiché è iscritto nella categoria più "estrema", ma anche più romantica ovvero la "Malle Moto" (by Motul). Malle Moto significa che i piloti iscritti in questa categoria gareggiano senza assistenza meccanica e quindi dovranno ogni sera, dopo tappe faticosissime, pensare anche a tutta la manutenzione della moto, cambio gomme compreso. Il pilota grossetano sta portando avanti un progetto benefico in questa sua esperienza: aiutare l'associazione Sara Lenzi Pilota. L'associazione nata dopo la prematura scomparsa di Sara durante una tappa di trasferimento nel corso di una gara di enduro, si propone da sempre di realizzare progetti solidali in Togo. Nella fattispecie la raccolta fondi promossa da Lorenzo durante la gara si propone come primo step la costruzione di una scuola a Wougome Dekpo (Togo) e come secondo step la realizzazione di un pozzo a Mango (Nord Togo). Siccome Malle Moto significa brutalmente "Baule e Moto" dove il baule è la cassa metallico dove sono racchiusi attrezzi, ricambi e bagaglio del pilota, il nome chi donerà più di €. 50,00 sarà scritto sul "baule" appunto di Lorenzo (sul coperchio) e poi questo "quadro di solidarietà" verrà inviato nella nuova scuola in Togo per essere appeso per ringraziare chi ha contribuito.

Per donare:

Donazioni tramite la raccolta fondi https://gofund.me/ab5be849

Donazioni tramite il sito www.saralenzipilota.org

Bonfico all’IBAN che trovi qui https://www.saralenzipilota.org/

L'avventura di Lorenzo, che corre senza sponsor contando solo sulle sue finanze, potrà essere seguita sul sito ufficiale Africa Eco Race (https://www.africarace.com/en) o su www.amotomio.it.