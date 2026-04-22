Motociclismo: Aprilia vince nel MotoAmerica, va a podio nella Sportbike e lotta ai vertici nell’EWC

Il quindicenne talento del team Robem Engineering ha confermato quanto visto nel precedente round di Daytona, dimostrandosi veloce in sella alla sua Aprilia RS 660 fin dalla prima sessione del venerdì. Sabato, scattato dalla seconda posizione, Vossberg ha conquistato la vittoria al termine di una Gara 1 combattuta, nella quale ha anche fatto segnare il miglior giro in 1:33.424. Lo statunitense si è confermato al top anche la domenica: nonostante una caduta nelle fasi iniziali che lo ha condizionato fisicamente, è riuscito a ripartire e, complice anche una bandiera rossa, ha chiuso al secondo posto in Gara 2. Grazie a questi risultati, Vossberg guida la classifica generale con 86 punti, con un vantaggio di 23 lunghezze sul primo degli inseguitori.