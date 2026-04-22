Motociclismo: Aprilia vince nel MotoAmerica, va a podio nella Sportbike e lotta ai vertici nell’EWC

22 Apr 2026 - 13:58
© Sara Chappell

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Prosegue il momento positivo di Aprilia nel MotoAmerica. Al Michelin Raceway Road Atlanta, Hank Vossberg è stato tra i protagonisti anche nel secondo appuntamento stagionale della Twins Cup, classe intermedia del campionato americano, conquistando una vittoria in Gara 1 e un ottimo secondo posto in Gara 2.

Il quindicenne talento del team Robem Engineering ha confermato quanto visto nel precedente round di Daytona, dimostrandosi veloce in sella alla sua Aprilia RS 660 fin dalla prima sessione del venerdì. Sabato, scattato dalla seconda posizione, Vossberg ha conquistato la vittoria al termine di una Gara 1 combattuta, nella quale ha anche fatto segnare il miglior giro in 1:33.424. Lo statunitense si è confermato al top anche la domenica: nonostante una caduta nelle fasi iniziali che lo ha condizionato fisicamente, è riuscito a ripartire e, complice anche una bandiera rossa, ha chiuso al secondo posto in Gara 2. Grazie a questi risultati, Vossberg guida la classifica generale con 86 punti, con un vantaggio di 23 lunghezze sul primo degli inseguitori.

Nel complesso, il round di Atlanta ha ribadito la solidità di Aprilia: fin dal venerdì, infatti, almeno tre RS 660 sono state presenti nella top 10 di ogni sessione. Oltre ai risultati di Vossberg, spicca anche l’ottimo piazzamento di Logan Cunnison in Gara 1: scattato dalla quarta posizione, il pilota del team Speed Demon Racing ha chiuso la gara del sabato al terzo posto, portando così un’altra Aprilia sul podio. 

Un fine settimana da protagonista su più fronti per Aprilia. Da sottolineare, infatti, anche le ottime prestazioni del team REVO-M2, doppiamente impegnato nel Campionato Mondiale Sportbike ad Assen e nel Campionato Mondiale Endurance (EWC) sull’iconico Circuito di Le Mans. 

Nel secondo round della Sportbike, Matteo Vannucci ha conquistato uno storico secondo posto in Gara 2 al termine di una corsa in rimonta. Un podio che, di fatto, ha confermato il buon feeling del pilota italiano in sella alla sua RS 660 già visto in Gara 1, chiusa al quarto posto dopo una lotta serrata. 

Risultato solido anche nella gara inaugurale dell’EWC a Le Mans. Semplicemente perfetta la prestazione di Kevin Calia, veloce e senza sbavature, con i suoi compagni Flavio Ferroni e Joseph Foray (quest’ultimo subentrato in extremis per sostituire Nicholas Spinelli e Simone Saltarelli, entrambi infortunati), capaci di chiudere con un positivo quinto posto nella categoria Stock.

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