Motociclismo, Aprilia vince ancora nel MotoAmerica

Prosegue il grande momento per Aprilia nel MotoAmerica. Hank Vossberg è stato tra gli assoluti protagonisti del quarto round della Twins Cup, classe intermedia del campionato americano, dove ha conquistato la vittoria in Gara 2 e un importante podio in Gara 1 al Road America, in Wisconsin.
Il quindicenne talento del team Robem Engineering ha confermato quanto visto nei tre round precedenti, dimostrandosi veloce e competitivo in sella alla sua Aprilia RS 660 fin dalla prima sessione del venerdì. Sabato, scattato dalla pole position, Vossberg ha confermato le buone sensazioni viste nelle prove libere, chiudendo Gara 1 con un ottimo terzo posto, a soli 149 millesimi dal vincitore. Lo statunitense si è confermato al top anche la domenica, vincendo Gara 2 al termine di una corsa combattuta fino al traguardo. Grazie a questi risultati, Vossberg mantiene saldamente la leadership in classifica generale con 177 punti, con un vantaggio di ben 62 lunghezze sul primo degli inseguitori.
Oltre ai risultati di Vossberg, spicca l’ottimo piazzamento di Jody Barry in Gara 1: scattato dalla seconda posizione, il pilota del team Righteous Racin’ ha chiuso la gara del sabato al secondo posto, a soli 47 millesimi dal vincitore, portando così un’altra Aprilia sul podio. Nel complesso, il round al Road America ha ribadito ancora una volta la grande competitività e solidità di Aprilia: fin dal venerdì, infatti, almeno tre RS 660 sono state presenti nella top 10 di ogni sessione.
HANK VOSSBERG
“In Gara 2 sapevamo di avere un buon margine, ho aspettato l'ultimo giro per tentare il sorpasso perché sapevo che non c’era bisogno di forzare. Ho mantenuto la concentrazione e sono riuscito a portare a casa la vittoria. Mi piacerebbe davvero chiudere i giochi per il campionato in anticipo, ma per il momento restiamo concentrati sul conquistare la top 5.”