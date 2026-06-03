Motociclismo, Aprilia vince ancora nel MotoAmerica

HANK VOSSBERG

“In Gara 2 sapevamo di avere un buon margine, ho aspettato l'ultimo giro per tentare il sorpasso perché sapevo che non c’era bisogno di forzare. Ho mantenuto la concentrazione e sono riuscito a portare a casa la vittoria. Mi piacerebbe davvero chiudere i giochi per il campionato in anticipo, ma per il momento restiamo concentrati sul conquistare la top 5.”