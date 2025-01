Motociclismo, Afrtica Eco Race: Aprilia e Cerutti tornano in testa

Il Team Aprilia Tuareg Racing ha messo a segno un altro podio nella quinta tappa dell’Africa Eco Race 2025, grazie alla seconda posizione di Francesco Montanari nella tappa da Laayoune a Dakhla, in Marocco. Un risultato estremamente positivo che si aggiunge alla riconquista della leadership nella classifica generale da parte di Jacopo Cerutti. La quinta tappa, con un percorso totale di 629.37 km, ha portato i piloti da Laayoune a Dakhla, ultima tappa marocchina prima del giorno di riposo, attraversando i paesaggi tipici del deserto del sud del Marocco. Ancora una volta, la giornata è iniziata su piste inedite che hanno portato i piloti sulle dune, per poi proseguire su un percorso molto veloce su vaste distese di sabbia compatta. Francesco Montanari si è ripreso dalle difficoltà incontrate durante la quarta tappa, chiudendo la quinta prova in seconda posizione assoluta a +2’30’’ dal vincitore di tappa. Giornata più complessa per Jacopo Cerutti che ha chiuso in trentacinquesima posizione assoluta dopo alcune difficoltà di navigazione. Tuttavia, grazie al vantaggio accumulato sul diretto inseguitore, Alessandro Botturi su Yamaha, e nelle tappe precedenti, Cerutti è tornato in testa alla classifica generale con un vantaggio di +1’30’’. Anche Marco Menichini ha incontrato alcune complicazioni, terminando in ventiquattresima posizione assoluta a +33’55’’ dal vincitore di tappa.

“Partendo da dietro ho trovato un po’ di tracce dei piloti davanti, questo mi ha permesso di navigare bene e sbagliare poco. È stata comunque una tappa complicata per la polvere e perché ho dovuto rallentare per passare tanti piloti, altrimenti potevo fare ancora meglio. La navigazione è stata complicata per la scarsa visibilità, ma sono contento del risultato e di aver recuperato posizioni nella classifica generale”, le parole di Montanari.

“Mi hanno sostituito lo strumento di navigazione dell’organizzazione perché non era funzionante e, purtroppo, al secondo chilometro di speciale, si è spento. Non potevo fare nient'altro che accelerare e cercare di recuperare per attaccarmi al pilota davanti. Sono riuscito a raggiungerlo al trentesimo chilometro e poi l'ho seguito. Non potendo, purtroppo navigare, ci siamo persi e abbiamo perso un’ora nel ritrovare la strada. Il lato positivo è che, comunque, sono riuscito a recuperare il distacco che avevo dal mio principale rivale e quindi sono tornato primo in classifica. Ora approfittiamo del giorno di riposo per prepararci al meglio e dare il massimo nella sesta tappa”, ha detto Cerutti.