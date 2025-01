Motociclismo, Africa Eco Race: tappa a Botturi, due Aprilia sul podio

La seconda tappa dell’Africa Eco Race 2025, da Targa a Tagounite, ha visto una prestazione solida e convincente del Team Aprilia Tuareg Racing, con Jacopo Cerutti e Francesco Montanari che hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto assoluto. La seconda tappa, lunga circa 358 km, ha rappresentato il primo vero passo nel deserto, con sabbia e il primo cordone di dune da attraversare, insieme a un aumento delle difficoltà di navigazione. I piloti hanno proseguito verso Tagounite, dove hanno dovuto affrontare una combinazione di piste veloci e accidentate tipiche di questo deserto. Jacopo Cerutti, campione in carica e vincitore della prima tappa, è partito per primo e ha mantenuto un passo solido, chiudendo in seconda posizione assoluta a +2’52’’ dal vincitore di tappa e nuovo leader, Alessandro Botturi su Yamaha. Alle sue spalle, Francesco Montanari, che ha mostrato una crescita significativa nella seconda tappa conquistando il terzo posto assoluto con un distacco di +32’47’’ dalla testa. Buona performance anche per la new entry, Marco Menichini, che ha chiuso sesto assoluto a +40’33’’.

“La seconda tappa è andata bene, sono partito bene, aprendo la strada, il che è molto complicato con questa navigazione. Ha piovuto nei giorni scorsi e, di conseguenza, le piste sono poco visibili per cui è stato abbastanza impegnativo. Comunque, sono andato veramente bene nonostante qualche errore verso il centesimo chilometro che ha permesso al mio inseguitore di avvicinarsi. La terza tappa sarà ancora più lunga, ma sono fiducioso perché ho un ottimo feeling con la moto”, ha detto Cerutti.

“La seconda tappa è andata bene, ho navigato bene. Sono partito tranquillo, cercando di non fare errori e di mantenere un buon passo per tutta la giornata e, alla fine, ha pagato con il terzo posto assoluto. Sono contento della moto, il team ha fatto un gran lavoro e quindi sono riuscito a far bene anche grazie a loro”, il commento di Montanari.