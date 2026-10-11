Moto3, GP Indonesia: Quiles vince a Mandalika ed è campione del mondo

11 Ott 2026 - 08:55
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La Moto3 ha incoronato il suo nuovo campione del mondo. Si tratta di Maximo Quiles, che ha vinto il GP d'Indonesia e ha chiuso i giochi iridati con netto anticipo sul termine del campionato. Lo spagnolo è salito sul primo gradino di un podio tutto spagnolo, dominando a Mandalika davanti a David Almansa, secondo anche in campionato, e Brian Uriarte. Ottimo quarto Matteo Bertelle, che ha perso il podio in volata. Buona gara anche di Guido Pini, ottavo, preceduto da Rico Salmela, Veda Pratama e Adrian Fernandez. A chiudere la Top 10 Joel estweban e Scott Odgen.

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