MOTO2, IL TEAM FANTIC RACING INGAGGIA BALTUS

Il Team Fantic Racing Moto2 ha annunciato Barry Baltus come nuovo pilota per la prossima stagione, quando il belga sarà il compagno di squadra di Aron Canet. Pur avendo solo 20 anni, Baltus è pronto a disputare la sua quinta stagione nel Mondiale Moto2. Il suo rendimento è stato in crescita e il podio all’esordio stagionale in Qatar ne è la conferma. Dopo quattro stagioni con lo stesso team, è pronto al salto in Fantic dove avrà l’opportunità di condividere il box con il vice campione del mondo 2024.

Barry Baltus: “Sono molto felice di entrare a far parte di Fantic Racing e indosserò con orgoglio i suoi colori! È un team di alto livello, ambizioso e il cui progetto corrisponde a quello che volevo per la mia carriera. Stanno costantemente lottando per le posizioni di vertice e sono molto motivato a lavorare con loro. Grazie mille a Fantic, al mio management Zelos, ma anche a tutti gli sponsor e ai fan che ci sostengono. Ora che tutto è chiaro sul futuro, possiamo mettere tutta la nostra energia nel finale di stagione 2024, prima di iniziare questa nuova sfida”.

Stefano Bedon, Project Manager Fantic Racing Moto2: “Siamo felici di accogliere Barry Baltus all’interno del nostro progetto. Dopo quattro anni con la stessa squadra, con la quale ha già conquistato un podio, era giusto per lui cercare nuovi stimoli. Avere in squadra un compagno del calibro di Canet, gli consentirà di migliorarsi e noi saremo pronti a supportarlo in questo percorso”.

Mariano Roman, Responsabile Racing Fantic Motor: “Al nostro secondo anno nel Motomondiale, il team Fantic Racing Moto2 si sta confermando al vertice della categoria. Il nostro Aron Canet, secondo nella classifica piloti e vincitore di tre GP stagionali, ha trovato l’equilibrio giusto all’interno della nostra squadra che gli permette di esprimere tutto il suo potenziale. Per il 2025, siamo entusiasti di accogliere un giovane talento come Barry Baltus nella nostra famiglia. Oltre all’elevato livello tecnico della squadra accumulato in questi primi due anni di sviluppo, in Fantic ci impegniamo anche a creare un ambiente in cui i piloti si sentano a casa e possano esprimersi al meglio. Annunciare il nostro nuovo pilota in EICMA è ancora più speciale, soprattutto perché presentiamo la nuovissima gamma street di Fantic, ispirata proprio ai nostri successi sulle piste del mondiale”.

Freddy Tacheny, Fondatore e Presidente Zelos: “Barry Baltus è ancora molto giovane, ma il suo apprendistato sta per finire e nel 2025 comincerà un nuovo capitolo. Siamo molto felici che lo farà con Fantic Racing. Si tratta di un team di alto livello e altamente professionale, come dimostrano i risultati ottenuti, dal 2023 ad oggi. Siamo convinti che permetterà a Barry di raggiungere una nuova pietra miliare nella sua ricerca del successo. Grazie a tutti i nostri partner e a tutti gli appassionati che ci accompagnano in questa grande avventura. Siamo impazienti di arrivare al 2025, ma vogliamo anche finire il 2024 nel miglior modo possibile”.