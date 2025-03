Nelle prequalifiche della Moto2 del Gp di Argentina, andate in scena sulla pista di Termas de Rio Hondo, a prima posizione è stata ottenuta da Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) che bissa il primato della FP1 con il crono di 1.41.713. Secondo posto per lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Team HDR Heidrun), terzo per il britannico Jake Dixon.