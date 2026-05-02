Morte Zanardi: sarà lutto cittadino a Noventa Padovana

"Mi sono messo a disposizione della famiglia, con il dovuto rispetto che si deve a situazioni come questa. Saranno loro, come è ovvio, a decidere data, luogo e forma delle esequie di Alex Zanardi, che Noventa Padovana ha avuto l'onore di avere tra i suoi cittadini. Il giorno del funerale per noi sarà lutto cittadino e troveremo la maniera di tenere viva la sua memoria nella nostra comunità che lo ha accolto e che ha, credo, saputo essere rispettosa anche in questi anni difficili". A dirlo il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano, che questa mattina si è messo in contatto con la famiglia di Alex Zanardi, il pluricampione di automobilismo e medaglia d'oro olimpica alle paralimpiadi di Londra e Rio de Janeiro. "Alex Zanardi era un grande campione, ma soprattutto un grande uomo", aggiunge il sindaco. "Ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, rispondere alle peggiori tragedie amando la vita ancora di più, con quell'incredibile sorriso che chiunque abbia visto, anche una sola volta, non potrà mai dimenticare. Il bene che ha fatto è così grande che le parole non bastano a rendergli merito. Un esempio impossibile da eguagliare, ma da portare per sempre nel cuore".