Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Morte Franzoso, Fis: "Ridurre rischi, sicurezza viene prima ricerca performance"

19 Set 2025 - 11:00
Matteo Franzoso © instagram

Matteo Franzoso © instagram

Lettera aperta della Fis sul fronte della sicurezza dopo la morte del discesista azzurro Matteo Franzoso, vittima di un incidente nel corso di un allenamento in Cile. "Momenti come questo mettono in luce i rischi profondi che sono parte integrante del nostro sport. Ci ricordano anche la responsabilità condivisa che tutti noi - atleti, allenatori, organizzatori, associazioni e organi di governo - abbiamo di fare tutto il possibile per ridurre tali rischi. Una cosa è chiara: la ricerca della performance non deve mai eclissare la priorità della sicurezza. Non è possibile eliminare i pericoli intrinseci dello sci alpino, ma ascoltando, sensibilizzando e promuovendo un dialogo che porti all'azione collettiva possiamo mitigarne i rischi", si legge nella nota.

"Tuttavia, insieme alle Federazioni nazionali, ai Comitati organizzatori locali, allenatori, partner e, soprattutto, agli atleti stessi, dobbiamo identificare dove i rischi sono maggiori, affrontare le sfide sistemiche e sostenere una cultura in cui la sicurezza è parte integrante di ogni decisione. Condizioni di allenamento sicure e la salvaguardia delle competizioni richiedono non solo consapevolezza, ma anche un impegno fermo e collettivo da parte dell'intera comunità dello sci. Solo agendo insieme possiamo creare le condizioni affinché la sicurezza non venga compromessa", prosegue la Fis.

Attraverso l'Unità Salute Atleti (Ahu), la Fis, è quanto si legge, "sta rafforzando un approccio scientifico e sistematico al benessere degli atleti, che continuerà ad ampliarsi in profondità e portata in stretta collaborazione con i nostri partner. In questo ambito, stiamo perseguendo lo stato dell'arte dell'innovazione con airbag e attacchi a sgancio elettronico, nonché tecnologie per caschi in grado di resistere a impatti multipli. Nelle prossime settimane la Fis intensificherà ulteriormente il dialogo con i propri stakeholder, sempre con un unico principio guida: il benessere e la sicurezza degli atleti devono venire prima di tutto".

I FUNERALI MARTEDÌ
L'ultimo saluto a Matteo Franzoso si terrà nella chiesa di Sant'Edoardo a Sestriere con i funerali di Stato in programma martedì 23 settembre alle 16. Nel pomeriggio di lunedì 22 è previsto l'arrivo a Milano della salma che sarà trasferita a Sestriere e accolta nella camera ardente allestita all'interno della chiesa di Sant'Edoardo. La sera stessa, alle ore 20.30, verrà celebrato il rosario. Da Sestriere il feretro raggiungerà Sauze di Cesana, dove Matteo risiedeva con la sua famiglia. Il suo corpo verrà tumulato al cimitero dell'antica chiesa di San Restituto dove l'accesso sarà riservato esclusivamente alla famiglia.

matteo franzoso
funerali

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

03:07
DICH SIMONE ANZANI VOLLEY DICH

Anzani: "La sconfitta con il Belgio incidente di percorso"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

00:44
DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

01:18
DICH AOUANI POST MONDIALE DICH

Atletica, Aouani: "Los Angeles? Ci credo"

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

I più visti di Altri Sport

DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sportmediaset piange Franco Ligas, telecronista e narratore con competenza, ironia e passione autentica

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:14
Pattinaggio: evento qualificazione olimpica, Paolino-Tuba 12/mi dopo rhythm dance
12:36
Vela, Manfredi: "Io in board America's Cup? Evento troppo importante per città"
Matteo Franzoso
11:00
Morte Franzoso, Fis: "Ridurre rischi, sicurezza viene prima ricerca performance"
10:14
Tennis: Atp Chengdu, Sonego eliminato al secondo turno, Giron vince in due set
09:13
Tennis: Atp Chengdu, esordio con sconfitta per Darderi