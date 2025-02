Morelli: "Non credo che sabotaggio pista bob sia pianificato"

Sul presunto sabotaggio al cantiere dello Sliding Center di Cortina D'Ampezzo "non credo che ci sia una pianificazione rispetto a quanto avvenuto, ma il rischio maggiore, sul quale invito i media a fare la loro parte, è sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a una responsabilità che tutti quanti abbiamo". Lo ha sostenuto il sottosegretario Andrea Morelli, a margine dell'avvio del ghiacciamento della pista, svoltosi oggi. Morelli ha ricordato che "ci sono nuove forze di polizia, 10 poliziotti in più proprio in questi giorni a seguito di quanto avvenuto". La responsabilità dei media, secondo Morelli "va nell'impegnarsi a far rendere conto tutti quanti dell'importanza di questa manifestazione internazionale. Questa pista di bob, lo sliding center, il centro sportivo, l'impianto di risalita 'fanno' le Olimpiadi, ogni singola opera è le Olimpiadi, e le Olimpiadi portano a Cortina, al Veneto, all'Italia non solo una maggiore visibilità ma economia, e quindi una migliore qualità della vita", ha concluso.