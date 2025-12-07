Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Monossido carbonio al palavolley: 15 atlete in ospedale

07 Dic 2025 - 18:33

"È stata una brutta storia, ma per fortuna tutto si è risolto positivamente e tutte le persone portate in ospedale sono state dimesse". È il sindaco di Zafferana Etnea, Salvatore Russo, a fare il quadro di una situazione che avrebbe potuto avere esiti drammatici: la fuga di monossido di carbonio dall'impianto di riscaldamento del palatenda comunale di Zafferana Etnea che ha intossicato le atlete che ieri sera stavano giocando la partita di pallavolo femminile tra Zafferana Volley e Volley '96 Milazzo. Alcune sono svenute sul posto, altre hanno accusato forti mal di testa e difficoltà nel respirare. In 15 sono state portate all'ospedale Cannizzaro di Catania; per otto, visto il livello alto di presenza nei polmoni di monossido di carbonio, è stato necessario il ricorso alla camera iperbarica, mentre altre sette sono state sottoposte all'ossigeno-terapia nel pronto soccorso dello stesso nosocomio. Altre si sono recati in altri ospedali, come il Policlinico universitario. Tutte, alla fine, sono state dimesse. Sull'accaduto la Procura di Catania ha aperto un fascicolo, senza indagati, per lesioni colpose e ha disposto il sequestro dell'impianto di riscaldamento, eseguito dai vigili del fuoco. Tra i punti da chiarire con l'inchiesta perché sia stato acceso nonostante, pare, non fosse stato ancora omologato. La paura ieri è stata tanta e l'Ads Volley '96 Milazzo l'ha tradotta, nero su bianco, con un post su Facebook: "il monossido di carbonio è un gas letale e silenzioso" e "le nostre atlete hanno rischiato la vita e questo, per noi, è inaccettabile". La Zafferana Volley ha precisato di essere "del tutto estranea alla vicenda" e che la sua quadra "non ha mai giocato né si è mai allenata" nel palatenda comunale. Il sindaco Russo parla di un tragico incidente: "l'impianto di riscaldamento - spiega - era guasto e qualcuno nell'accendere le luci dell'impianto ha alzato anche quell'interruttore che è nel quadro elettrico. Sapevamo che fosse guasto, ma nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo". La partita ieri sembrava procedere normalmente quando, nel terzo set, sul punteggio di 1-1 e con il parziale di 3-5 a favore della squadra ospite, una giocatrice del Milazzo si è accasciata a terra, seguita poi da una sua compagna. Le atlete delle due società hanno accusato mal di testa e difficoltà respiratorie. Il medico del 118, dopo averle visitate, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno subito confermato la presenza di gas nell'aria. Mentre, tramite il 118 e la Seus, le ragazze venivano portate in ospedale, i pompieri hanno verificato il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento e in particolare di un bocchettone. L'impianto, che sarebbe stato acceso involontariamente, è stato sequestrato dai vigili del fuoco. Adesso una loro relazione arriverà sul tavolo della Procura di Catania che, con l'inchiesta aperta, valuterà le iniziative da intraprendere. 

Ultimi video

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

I più visti di Altri Sport

MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:33
F1, Norris: "Fiero di aver vinto a modo mio, mi sono goduto il momento"
19:35
Golf, DP World Tour: in Sudafrica vince Reitan, Molinari decimo
18:42
Nuoto, Europei vasca corta: le 4x50 miste e Razzetti in finale
18:33
Monossido carbonio al palavolley: 15 atlete in ospedale
17:13
Atletica: Kirir vince maratona Valencia, Crippa solo 38/esimo