Mondiali nuoto, Paltrinieri: "Ci giochiamo staffetta alla grande"

"Per la staffetta prevedo cinque squadre per tre posti: la Germania, l'Australia, l'Ungheria e la Francia oltre noi, che siamo i vicecampioni in carica. Noi ce la giochiamo alla grande". Gregorio Paltrinieri ha appena concluso la sua terza gara in acque libere ai Mondiali di Singapore, con il quarto posto nella 3 km sprint dopo i due argenti nella 10 e nella 5 km, e subito si proietta sulla gara che chiude il programma delle gare di resistenza nel mare di Sentosa, stanotte. "Quarto agli europei, quarto ai mondiali, sono due buone prestazioni considerato che non è la mia gara - ha aggiunto l'azzurro commentando la sprint -. Il dito mi ha fatto meno male, è stato fasciato col nastro per evitare che perdessi il tape come accaduto ieri nel primo giro della 5 km. Certo, sarebbe stato meglio nuotare la staffetta oggi. Saremmo tutti meno affaticati, ma ce la giocheremo alla grande".