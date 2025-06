Mondiali judo, oro per l'azzurra Bellandi

Alice Bellandi ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di judo, in corso a Budapest, nella categoria -78 kg bissando il trionfo olimpico dell'anno scorso a Parigi. Sui tatami della Papp László Sportaréna la ventiseienne lombarda si impone sulla keniota Zeddy Cherotich, sull'ungherese Nikolett Sagi e sulla cinese Ma Zhenzhao vincendo la Pool C. In semifinale arriva il successo ai danni della slovena Metka Lobnik, poi, nell'ultimo atto, la zampata dopo sei minuti di golden score che atterra la tedesca Anna Monta Olek e assegna il titolo all'atleta tricolore. Si tratta del primo oro mondiale della carriera di Alice Bellandi, che nel suo palmarès iridato vantava già l'argento di Abu Dhabi 2024 e il bronzo di Doha 2023. Per quanto riguarda la Nazionale, invece, è la seconda medaglia nella rassegna di Budapest dopo l'oro di Assunta Scutto nei -48 kg nonché l'ottavo trionfo mondiale della storia italiana in ambito femminile.