Mondiali ginnastica artistica, l'Olanda nega il visto a tre atlete russe

L'Olanda ha negato il visto a tre ginnaste russe che avrebbero dovuto partecipare ai Mondiali in programma la prossima settimana a Rotterdam. La Federazione russa di ginnastica, che farà ricorso, ha duramente criticato la decisione, definendola un atto di "discriminazione" e una "violazione" dei principi di equa competizione, e ha accusato le autorità olandesi di voler escludere le "ginnaste più forti" dalla rassegna iridata. Si tratta, in particolare, di Angelina Melnikova, vincitrice dei Mondiali del 2025 a Giacarta, Viktoria Listunova e Anna Kalmykova. Lo scorso agosto, alla Melnikova era stato negato il visto per partecipare agli Europei in Croazia ma la decisione era stata ribaltata in appello, permettendole di conquistare la medaglia d'oro nel concorso generale individuale.