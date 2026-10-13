Mondiali ginnastica artistica, l'Olanda nega il visto a tre atlete russe

13 Ott 2026 - 17:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'Olanda ha negato il visto a tre ginnaste russe che avrebbero dovuto partecipare ai Mondiali in programma la prossima settimana a Rotterdam. La Federazione russa di ginnastica, che farà ricorso, ha duramente criticato la decisione, definendola un atto di "discriminazione" e una "violazione" dei principi di equa competizione, e ha accusato le autorità olandesi di voler escludere le "ginnaste più forti" dalla rassegna iridata. Si tratta, in particolare, di Angelina Melnikova, vincitrice dei Mondiali del 2025 a Giacarta, Viktoria Listunova e Anna Kalmykova. Lo scorso agosto, alla Melnikova era stato negato il visto per partecipare agli Europei in Croazia ma la decisione era stata ribaltata in appello, permettendole di conquistare la medaglia d'oro nel concorso generale individuale.

Ultimi video

00:40
"Io ci ho provato"

"Io ci ho provato"

01:15
Il ritorno di Clemente Russo tra 39 giorni!

Il clamoroso ritorno sul ring di Clemente Russo tra 39 giorni!

01:23
Al via l'Olimpiade invernale

Al via l'Olimpiade invernale

01:39
Torna l'America's Cup

Torna l'America's Cup

01:59
Valentino e gli altri... vecchi

Valentino e gli altri... vecchi

00:50
America's Cup, parla Cayard

America's Cup, parla Cayard

01:42
Il ciclismo in ansia per Claudia Cretti

Il ciclismo in ansia per Claudia Cretti

02:02
Federica da Costanzo

Federica da Costanzo

01:51
Il sogno di Arianna

Il sogno di Arianna

01:03
Nfl: la grande protesta

Nfl: la grande protesta

01:11
Fede non tradisce mai

Fede non tradisce mai

01:09
Le finali di America's Cup

Le finali di America's Cup

01:31
Ciao, Pirata

Ciao, Pirata

01:39
Goggia, il sogno olimpico

Goggia, il sogno olimpico

01:42
Coni, Malagò rieletto

Coni, Malagò rieletto

00:40
"Io ci ho provato"

"Io ci ho provato"

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

 Il maglione rosso dei Ragni tra le pareti della Patagonia, la terra dove il gruppo lecchese ha scritto pagine indimenticabili della storia dell'alpinismo (nella foto il Ragno Luca Moroni)

Appuntamento al Lecco Climbing Festival per gli ottant'anni dei Ragni della Grignetta

Tifoso 'elimina' gli Yankees dalla corsa al titolo Mlb ed esce scortato dalla polizia

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Zverev
18:03
Zverev: "Mi sono assicurato il n.1 perché Sinner è fuori, ma sarà comunque speciale"
17:41
Targa Florio classica, 200 equipaggi al via per i 120 anni della corsa
17:29
A Mestre la nuova avventura della Bebe Vio Academy: "Bello tornare a casa"
17:03
Mondiali ginnastica artistica, l'Olanda nega il visto a tre atlete russe
15:17
Tennis, Zverev rischia con Bublik ma raggiunge i quarti a Shanghai