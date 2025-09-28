Tiro con l'arco, Mondiali paralimpici: oro per Travisani nel ricurvo

Un altro shoot off toglie dal collo degli azzurri una medaglia nella gara a squadre maschile. Stefano Travisani e Davide Bettoni perdono 5-4 (18-14) contro la Corea del Sud (Kim, Lee), con partenza in salita (30-34) e poi una grande reazione che porta al pareggio dopo un 34-34 e un 35-32. Nelle ultime tre frecce il verdetto non viene sciolto (35-35) e così si va allo spareggio con i padroni di casa più precisi e vincenti 18-14. Quarto posto anche per la coppia femminile azzurra Elisabetta Mijno-Veronica Floreno che non riescono a tenere testa alla Cina. Sotto una pioggia battente, le asiatiche vincono tutti i parziali 34-29, 32-31 e 32-21 e conquistano la sfida con il 6-0 finale. Termina con la sconfitta 138-133 la finale per il bronzo W1 della coppia Asia Pellizzari-Paolo Tonon contro la Corea del Sud (Kim, Park). Il primo parziale finisce in parità 33-33 poi i padroni di casa accelerano e si prendono tutti i restanti parziali 35-34, 35-32 e 35-34. "Un oro lucentissimo, un argento nel mixed team, le ragioni per festeggiare questi Mondiali Para archery di Corea ci sono, eccome. Insieme alle molte finali conquistate, indice di un livello tecnico, dei nostri arcieri azzurri, di caratura mondiale. Ma è mancata al dunque la fortuna, per chi ha già grande esperienza, o, nel caso dei più giovani, quella freddezza mentale che, insieme al talento, fa grande un campione. Tuttavia, sono orgoglioso di voi, della strada fatta e di quella che riprenderete da domani. Il movimento paralimpico è al vostro fianco, insieme a tutta la Fitarco", è quanto dichiara il Presidente CIP Marco Giunio De Sanctis.