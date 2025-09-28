Volley, Filippine ospiteranno Mondiali donne nel 2029
28 Set 2025 - 16:03
Nel 2029 il Campionato Mondiale femminile di volley si svolgerà nelle Filippine. Lo rende noto la Federvolley. Le Filippine hanno ospitato l'attuale edizione del Mondiale maschile che si chiuderà oggi con la finale per l'oro tra Italia e Bulgaria.
