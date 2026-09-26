Automobilismo, pole position per Gotz-Mansell nella GT Open 500 di Monza

Sarà la Mercedes AMG GT3 Evo, guidata dall'australiano Christian Mansell e dal tedesco Maximilian Gotz, a partire in pole position domani nella GT Open 500, la 500 chilometri della serie International GT Open che disputa all'Autodromo Nazionale Monza la penultima tappa del 2026. Il duo del team tedesco Motosport ha ottenuto 1'44"452, media 199,6 km/h.
In prima fila pure i britannici Zac Meakin e Dean Macdonald con la McLaren 720s GT3 Evo del team Greystone GT (1'44"575). In seconda fila due formazioni italiane: Villorba Corse e ZRS Motorsport con le coppie formate da Leonardo Moncini e Rodrigo Testa (Lamborghini Huracan GT3 Evo 2, 1'44"691) e da Pietro Armanni e Alex Fontana (Porsche GT3 R EVO 992, 1'44"715). Quinta posizione al via per i leader della classifica i due britannici Tom Emson e Tom Lebbon (Ferrari 296 GT3 EVO, Elite Motorsport with Entire Race Engineering, 1'45"022).
Il sabato monzese ha visto anche la disputa delle prime gare: nella Euroformula Open (Dallara F324) doppietta per Diego de la Torre del team tedesco Motopark. Il messicano ha impiegato 29'50"744 (media 186,3 km/h) per percorrere 16 giri di gara 1, dove ha preceduto il connazionale Javier Herrera e il venezuelano Alessandro Famularo, entrambe iscritti da BVM Racing: i due sono arrivati in scia al vincitore staccati rispettivamente di 0"187 e di 0"748. Nella seconda prova, conclusa in 31'42"920, de la Torre ha preceduto il compagno di squadra Rui-Heng Yeh, pilota di Taipei, giunto a 0"695, e Niccolò Maccagnani (BVM Racing), finito a 3"164.
Gara 1 della Lotus Cup Italia ha visto primeggiare Cristian Tonalini, che ha percorso dieci giri in 20'54"717, (media oraria 166,2 km/h) davanti a Massimiliano Schiavone - staccato di 0"203 - e a Giuseppe De Virgilio, che è finito a 15"371.
Gara 1 della GT Cup Europe ha visto il successo della Lamborghini Huracan ST EVO2 del team tedesco Leipert Motorsport condotta dallo svedese Axel Bengtsson e dall'americano Wolfe: i due hanno percorso 25 giri in 50'34"509, alla media di 171,8 km/h. Sul podio anche due equipaggi tricolori formati da Diego Stifter e Lodovico Laurini, secondi con la Porsche 992 GT3 Cup di BiRace Motorsport, e da Simone Iaquinta e Ludovico Longoni, terzi con un'altra Porsche ma gestita da ZRS Motorsport.
La prima gara del TCR Europe è stata vinta dal sudcoreano Junui Park (Hyundai Elantra N, Solite Indigo Racing) che ha percorso 14 giri in 27'00"116, media 180,2 km/h. Secondo si è piazzato il britannico Adam Shepherd (Cupra Leon VZ TCR, Monlau Motorsport), terzo l'altro esponente di Monlau Motorsport, il nostro Marco Butti.
Domani il programma inizierà alle ore 8.45 con la seconda gara della Lotus Cup Italia, mentre la GT Open 500 è in programma a partire dalle ore 12.30.
Ingresso libero (si paga soltanto il parcheggio). Il paddock è riservato agli addetti ai lavori. Aperta anche la Fanzone nell'area dell'ex Museo.