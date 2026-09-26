Automobilismo, pole position per Gotz-Mansell nella GT Open 500 di Monza

Il sabato monzese ha visto anche la disputa delle prime gare: nella Euroformula Open (Dallara F324) doppietta per Diego de la Torre del team tedesco Motopark. Il messicano ha impiegato 29'50"744 (media 186,3 km/h) per percorrere 16 giri di gara 1, dove ha preceduto il connazionale Javier Herrera e il venezuelano Alessandro Famularo, entrambe iscritti da BVM Racing: i due sono arrivati in scia al vincitore staccati rispettivamente di 0"187 e di 0"748. Nella seconda prova, conclusa in 31'42"920, de la Torre ha preceduto il compagno di squadra Rui-Heng Yeh, pilota di Taipei, giunto a 0"695, e Niccolò Maccagnani (BVM Racing), finito a 3"164.