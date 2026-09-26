Federpesistica verso il commissariamento

26 Set 2026 - 20:21
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È stata convocata per martedì 29 settembre alle ore 15 una giunta straordinaria del Coni. Oggetto della convocazione, il probabile commissariamento di una federazione olimpica. Si tratta, a sorpresa, della Federpesistica (Fipe) del presidente Alberto Miglietta. Secondo quanto apprende LaPresse, a seguito dell'Assemblea straordinaria odierna per le modifiche dello statuto, la stessa assemblea ha respinto tutte le modifiche proposte da consiglio e presidente. Contestualmente, 7 consiglieri federali si sono dimessi e lo stesso ha fatto il presidente Miglietta, al quale i consiglieri hanno fatto sapere di non essere disposti a restare in prorogatio come invece proposto dal presidente. Per questo il Coni procederà al commissariamento della federazione. 

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