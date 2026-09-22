Tennis: BJK Cup, Rep.Ceca batte Gran Bretagna e va in semifinale

22 Set 2026 - 17:33
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Linda Noskova e Marie Bouzkova hanno vinto i rispettivi incontri di singolare portando la Repubblica Ceca al successo per 2-0 sulla Gran Bretagna e alla qualificazione per le semifinali delle Finals della Billie Jean King Cup. Noskova, numero 6 del tabellone, ha messo a segno un ace sul primo match point, battendo Katie Boulter 6-2, 7-6 (3) e sancendo l'accesso della squadra ceca tra le migliori quattro. In precedenza, Bouzkova aveva superato Sonay Kartal con il punteggio di 7-6 (2), 4-6, 6-4. In semifinale, la Repubblica Ceca affronterà la vincente della sfida tra Spagna e Kazakistan. Gli altri quarti di finale vedono contrapposte l'Italia - detentrice del titolo nelle ultime due edizioni - e la Cina, oltre a Ucraina e Belgio.

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