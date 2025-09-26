Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

A Cervia i campionati italiani Triathlon Sprint, 3.000 in gara

26 Set 2025 - 10:20

Tremila triatleti da tutta Italia si ritroveranno questo weekend al Fantini Club di Cervia (Ravenna) per i Campionati Italiani di Triathlon Sprint. La località romagnola, reduce dall'Ironman di poche settimane fa, ospita domani e domenica le gare sulla distanza breve: 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e cinque di corsa. Nel dettaglio il programma di sabato prevede alle 8.40 la partenza della gara Elite femminile e alle 9.55 quella maschile, con premiazioni a mezzogiorno. Nel pomeriggio spazio agli amatori Age Group, con la prima batteria femminile alle 12.30. Domenica sarà la volta della staffetta mista 2+2 (due donne e due uomini), formato diventato olimpico a Tokyo 2020 e confermato a Parigi 2024, e della Coppa Crono per squadre da tre a cinque atleti. Le gare Elite di sabato andranno in diretta su Rai Play dalle 8.30 alle 11.30. L'evento è organizzato dalla Flipper Triathlon e comprende anche le categorie Under 23 e Mixed Relay. "Cervia ha dimostrato più volte di essere la sede ideale: il contesto paesaggistico, la cura organizzativa e l'accoglienza ne fanno un'ambientazione perfetta per gare intense e spettacolo" dice Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

Mondiali di canottaggio, l'Italia è oro nel quattro di coppia maschile con dedica emozionante

DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:35
Nel Porto di Manfredonia il Motosurf World Championship
10:43
Mondiali canottaggio: Perini quarto nel singolo pararowing
10:20
A Cervia i campionati italiani Triathlon Sprint, 3.000 in gara
09:00
Tennis, a Pechino avanza Cobolli, Rublev battuto
23:05
Golf, da domani la Ryder a New York: si parte con i Foursome