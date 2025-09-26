A Cervia i campionati italiani Triathlon Sprint, 3.000 in gara

Tremila triatleti da tutta Italia si ritroveranno questo weekend al Fantini Club di Cervia (Ravenna) per i Campionati Italiani di Triathlon Sprint. La località romagnola, reduce dall'Ironman di poche settimane fa, ospita domani e domenica le gare sulla distanza breve: 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e cinque di corsa. Nel dettaglio il programma di sabato prevede alle 8.40 la partenza della gara Elite femminile e alle 9.55 quella maschile, con premiazioni a mezzogiorno. Nel pomeriggio spazio agli amatori Age Group, con la prima batteria femminile alle 12.30. Domenica sarà la volta della staffetta mista 2+2 (due donne e due uomini), formato diventato olimpico a Tokyo 2020 e confermato a Parigi 2024, e della Coppa Crono per squadre da tre a cinque atleti. Le gare Elite di sabato andranno in diretta su Rai Play dalle 8.30 alle 11.30. L'evento è organizzato dalla Flipper Triathlon e comprende anche le categorie Under 23 e Mixed Relay. "Cervia ha dimostrato più volte di essere la sede ideale: il contesto paesaggistico, la cura organizzativa e l'accoglienza ne fanno un'ambientazione perfetta per gare intense e spettacolo" dice Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon.