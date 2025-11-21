Maratona di Roma, già oltre il 90% delle iscrizioni

A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, la prossima edizione della Maratona di Roma - in programma domenica 22 marzo 2026 - già sfiora il numero limite di partecipanti, obiettivo degli organizzatori. La capienza totale ha superato il 90% del previsto e con l'andamento attuale si presume che nel giro di pochi giorni le iscrizioni verranno chiuse per raggiunto 'sold out'. Un risultato non casuale. Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club da anni lavorano, insieme anche a Roma Capitale, per promuovere l'evento a livello internazionale, così come fattore fondamentale è la qualità organizzativa messa in campo nel giorno gara nelle ultime edizioni. Mai era accaduto che una maratona in Italia chiudesse le iscrizioni oltre tre mesi prima della gara. Le grandi maratone estere come New York, Londra, Berlino, Valencia e diverse altre da anni raggiungono la massima capienza in poche settimane o mesi, in Italia solo ora grazie anche alla forza dell'Acea Run Rome The Marathon si sta arrivando a queste tempistiche e si sta vivendo nel nostro Paese un cambiamento epocale, sottolineano gli organizzatori.