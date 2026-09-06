Basket, Mondiali donne: allarme antincendio nell'hotel, sonno interrotto per le azzurre

Un piccolo inconveniente ha disturbato il sonno delle azzurre del basket nella notte precedente il big match contro gli Stati Uniti, stasera alle 20.45, secondo impegno della nazionale ai Mondiali in corso a Berlino. Nell'hotel della capitale che ospita l'Italia, e tutte le altre rappresentative esclusa quella Usa, è scattato intorno alle due di notte l'allarme antincendio, obbligando gli ospiti e il personale a lasciare la struttura in attesa dei controlli, che hanno escluso pericoli consentendo così a tutti di rientrare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, in una situazione di assoluta tranquillità. L'allarme, a quanto si è saputo, sarebbe stato attivato per errore. A parte il disagio per la sveglia imprevista, con le atlete delle varie nazionali e i rispettivi staff che hanno condiviso un momento insolito insieme.