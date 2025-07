Mit, oltre mezzo miliardo per ferrovie legate a Milano-Cortina

Oltre mezzo miliardo di euro è stato destinato al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie legate ai Giochi di Milano Cortina 2026. Lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota, sottolineando che si tratta di "interventi strategici che miglioreranno l'accessibilità delle aree alpine, con benefici duraturi per residenti, turisti e territori". Tra gli interventi più rilevanti il Mit indica: la riqualificazione delle stazioni di Belluno e Cortina, il rinnovo delle stazioni nei principali poli di accesso alle sedi olimpiche, l'eliminazione di passaggi a livello critici e l'adeguamento di linee strategiche per garantire maggiore sicurezza, accessibilità e velocità. Investimenti mirati anche - prosegue la nota - all'integrazione con la mobilità locale e nazionale, in una logica di lungo periodo che guarda oltre l'evento olimpico.