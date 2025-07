Mondiali nuoto, Martinenghi: "Ridatemi due anni di vita..."

"Vorrei che qualcuno mi restituisse i due anni di vita che ho perso fino a poco fa...". Niccolò Martinenghi tira un sospiro di sollievo, ai Mondiali di nuoto a Singapore: qualificato alla finale dei 100 rana, distanza nella quale è campione olimpico in carica, era stato squalificato per una gambata a delfino nella semifinale, ma poi i giudici di gara hanno ammesso di essersi sbagliati e lo hanno riammesso. "Chiedo scusa per esser stato poco professionale - ha detto Martinenghi alla Rai, facendo ammenda di non essersi fermato in zona mista al momento della squalifica - ma potete capire come stavo...La gara per noi atleti è tutta la vita. La semifinale è stata un’emozione molto brutta, al momento della squalifica, e poi molto bella". Martinenghi ha nuotato in 58''62, "un tempo che mi rende orgoglioso: domani sarà un'altra gara, c'è chi oggi ha nuotato male. Ma non ho spazio per pensieri negativi, devo solo riposare e rituffarmi in vasca domani: voglio dimostrare di esserci ancora, ho altre cartucce da sparare".