Atletica, Federico Riva migliora il suo record italiano nel miglio dell'Istaf di Berlino

Federico Riva, mezzofondista romano che il 12 giugno scorso a Oslo aveva cancellato con il tempo di 3'49"72 il vecchio record italiano sul miglio di 1609,72 metri, appartenente da 33 anni con 3'51"96 a Gennaro Di Napoli, fa durare il nuovo limite solo poche settimane e si migliora sino a 3'48"11 nella gara dell'Istaf di Berlino, prova Silver di Continental Tour, dove sulla mitica pista dell’Olympiastadion chiude al secondo posto dietro al norvegese bronzo iridato Narve Gilje Nordas vittorioso con 3'47"68. Nella prova ottimo crono anche dell'altro azzurro Joao Bussotti settimo in 3'50"67 e quindi secondo italiano di sempre. Le dichiarazioni di Riva: “Sono molto contento per come ho corso, perché nelle ultime gare non ero riuscito a esprimermi al meglio dal punto di vista tattico. Volevo stare più avanti, per non subire strappi nel ritmo, ed è andata così. Nel finale ho anche provato a vincere cercando di rimanere sulle tracce di Nordas. È la prima volta che corro a Berlino, in un’atmosfera pazzesca, nello stadio dove la Nazionale di calcio ha trionfato nel 2006. Mi piace frequentare questa atletica, a questo livello. Il miglioramento significa che sto lavorando bene e l’appuntamento è per il prossimo weekend agli Assoluti di Caorle dove sarò al via nei 1500 metri, poi proseguirò la preparazione a St. Moritz nel cammino verso i Mondiali di settembre a Tokyo”.