Atletica, record del mondo nei 100 mt U18 del giapponese Shimizu

Record del mondo Under 18 per il giapponese Sorato Shimizu che ha abbassato il limite nell'incontro tra le scuole superiori giapponesi tenutosi sabato (26 luglio) a Hiroshima. Il sedicenne Sorato fatto fermare il cronometro in 10" netti incredibile diventando il quinto atleta giapponese più veloce della storia nella distanza sprint. Sorato, studente della Seiryo High School nella prefettura di Ishikawa, ha abbassato il precedente record mondiale di 10"06, detenuto congiuntamente dal thailandese Puripol Boonson e dallo sprinter americano Christian Miller. Miller aveva stabilito il record nel luglio 2023, prima che Boonson eguagliasse il suo risultato quasi tre mesi dopo. Nel frattempo, Sorato ha anche battuto il record giapponese di 10.01 stabilito da Yoshihide Kiryu nel 2013.