Ministri Giorgetti e Abodi ad Agnone per riapertura Palazzetto

Il ministro dell'Economia e Finanza, Giancarlo Giorgetti, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, saranno ad Agnone (Isernia) il 26 marzo prossimo per la riapertura del Palazzetto dello Sport, in località 'Tiro a Segno', dopo un intervento per l'ammodernamento della struttura con un investimento di oltre un milione di euro. Lo rende noto il sindaco Daniele Saia. "Si tratta di un traguardo importantissimo per le comunità dell'Alto Molise e dell'Alto Vastese - ha dichiarato il primo cittadino - che potranno tornare utilizzare una struttura all'avanguardia per le attività sportive e di aggregazione. La riapertura del palazzetto - prosegue Saia - era un obiettivo primario per la nostra amministrazione". L'intervento ha avuto un valore complessivo di 1 milione e 350mila euro, coperto in parte dal Comune, in parte dal bando 'Sport e periferie' e in parte dal piano 'Green Communities'.