Milano Premier Padel P1. Paquito, vittoria con dedica: “Per mia madre che non c’è più". Dalla maglia regalata da Lebron alle racchette all’asta per beneficenza: il cuore del padel

Una vittoria con una dedica speciale a chi non c'è più. Paquito Navarro sta giocando il Milano Premier Padel P1 con il cognome ‘Compan’ sulla maglia: è quello della mamma Maria Victoria, scomparsa qualche giorno fa. “Da giovedì scorso c'è una stella in più nel cielo che mi appoggia e mi accompagna in ogni momento, la mia stella più speciale – le parole toccanti di Paquito sui suoi profili social –. Ti ricorderò per sempre, ogni giorno. Ti voglio bene". E nel ricordo della mamma, Paquito – in coppia con Pablo Cardona – ha superato gli ottavi di finale all'Allianz Cloud, battendo 6-2 6-4 Sanyo Gutierrez e José Diestro: una vittoria che vale l'accesso ai quarti – dove ci saranno Arturo Coello e Agustin Tapia o Maxi Sanchez e Lucho Capra, in campo in serata – e, per Cardona, un passo avanti verso le Premier Padel Finals di Barcellona, visto che la sconfitta di Gutierrez esclude Sanyo dalla corsa a uno degli ultimi due posti ancora in palio nella FIP Race.