Milano Premier Padel P1: Dal Pozzo-Baldi, che favola! Battute Arellano e Lujan, le italiane si qualificano al tabellone principale

È una grande impresa quella compiuta da Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo. Dopo aver battuto nel primo turno di qualificazione la leggenda Carolina Navarro (ex numero 1 del mondo) e Jana Montes, le italiane si sono ripetute nel turno decisivo: con il 6-4 6-4 alle spagnole Marta Arellano e Laura Lujan, Baldi e Dal Pozzo hanno staccato il biglietto per il tabellone principale del Milano Premier Padel P1, confermandosi in un momento di forma straordinario che le aveva portate una settimana fa a vincere anche il FIP Rise di Napoli. Al termine delle partite del secondo e ultimo turno di qualificazione, saranno ufficializzati gli accoppiamenti del primo turno del tabellone principale che riguardano le quattro coppie qualificate. Un main draw che, per quello che riguarda il torneo femminile, inizierà domani all’Allianz Cloud. Tra le possibili avversarie, anche le numero 1 del ranking mondiale FIP Paula Josemaria e Ari Sanchez.