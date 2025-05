Internazionali, Lorenzi: "Fitp aumenterà controlli su scommettitori live"

Il fenomeno degli scommettitori 'live' sui campi da tennis, come su altri siti di gara in altri sport, è da tempo monitorato dalla nostra Federazione con la massima attenzione. Posto che, naturalmente, l'attività di betting è consentita a ciascun maggiorenne nei termini disciplinati dalla legge, riteniamo semplicemente inaccettabile che questa attività abbia un qualsivoglia punto di contatto con quella agonistica". E' quanto si legge in una nota del direttore degli Internazionali, Paolo Lorenzi, in merito agli ultimi episodi registrati agli Internazionali riguardanti il comportamento di alcuni tifosi, sospettati di essere legati al mondo delle scommesse live. Il caso è esploso dopo gli episodi che hanno coinvolto due giocatori, Alex De Minaur e Jakub Mensik, bersagliati da insulti e provocazioni pesanti durante i rispettivi match. "Per questa ragione, la nostra Federazione implementerà ulteriormente i controlli già in essere, fornendo tutto il supporto alle forze dell'ordine e all'Atp affinché episodi come quelli segnalati non si ripetano", ha aggiunto. "La Fitp si assicurerà, contestualmente, che le persone individuate come responsabili di attività di disturbo non abbiano mai più occasione di rimettere piede in un impianto che ospiti una manifestazione federale", ha concluso Lorenzi.