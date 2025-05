WEmbrace Games: evento benefico con Bebe Vio il 12 giugno a Roma

L'evento è caratterizzato da una raccolta fondi a favore di 'art4sport', l'Associazione nata su iniziativa di Bebe Vio Grandis e dei genitori che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. L'obiettivo dell'Associazione è quello di studiare, realizzare e finanziare le costose protesi e le attrezzature necessarie per la pratica dello sport paralimpico. Nel corso della serata sarà possibile effettuare una donazione in loco. Inoltre, fino al 31 dicembre, sulla piattaforma online For Funding di Intesa Sanpaolo proseguirà la raccolta fondi lanciata per sostenere il progetto "Bebe Vio Academy Roma" inaugurata lo scorso novembre, volta a finanziare l'acquisto di attrezzature sportive funzionali e promuovere la pratica di uno sport sempre più inclusivo.