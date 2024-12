Milano Premier Padel P1, che volata nella FIP Race che porta alle Finals

Ancora un torneo, ancora una settimana, ancora 1.000 punti in palio per qualificarsi alle Premier Padel Finals di Barcellona. Domenica, dopo la conclusione del Milano Premier Padel P1, il quadro delle 16 migliori giocatrici e dei 16 migliori giocatori della FIP Race sarà completo, e inizierà il conto alla rovescia per le Finals in programma al Palau Sant Jordi dal 18 al 22 dicembre. I campioni in lotta per staccare gli ultimi pass scenderanno in campo all'Allianz Cloud da martedì, questa la situazione, ricordando che se la vittoria del torneo assegna 1.000 punti, se ne guadagnano 600 con la finale, 360 con la semifinale, 180 con i quarti di finale e 90 con gli ottavi.