Milano: la Lego svela Ferrari SF24, 562mila pezzi in omaggio a ingegneria italiana

Oggi, 28 febbraio (dalle 15 alle 20) e domani, 1° marzo (dalle 10 alle 20), tutti avranno la possibilità di ammirare gratuitamente sia il nuovo set sia il modello in scala 1:1. Spazio San Babila accoglierà appassionati di corse e dei mattoncini, amanti del design e trendsetter. Questa non sarà l'unica occasione per ammirare il modello in scala 1:1, che sarà protagonista di un roadshow nelle maggiori città italiane nel corso del 2025. Dopo il debutto a Milano, l'opera in mattoncini sarà presente a Model Expo Italy a Verona l'8 e il 9 marzo in collaborazione con gli Afol (Adult Fans Of Lego) di Clvlug - Clv Lego User Group. A pochi passi dall'evento, presso il LEGO Certified Store di San Babila, i fan potranno vivere esperienze speciali. Oggi alle ore 16:00, si terrà un evento di live building con l'architetto e blogger esperto di tecnologia Andrea Galeazzi, il Design Manager del Gruppo LEGO Aurelien Rouffiange che ha collaborato alla realizzazione del set e Riccardo Zangelmi, che insieme costruiranno dal vivo il nuovo set. Sempre qui, oggi, i fan avranno la possibilità di prenotarlo in anteprima. I primi 50 appassionati potranno acquistarlo in pre-order e riceverlo domani, sabato 1° marzo, autografato da Aurelien Rouffiange (solo un set per persona, fino a esaurimento scorte).