Milano-Cortina, Wierer: "Appuntamento emozionante, spero di arrivare in forma"

"Non sono ancora in formissima, ma abbiamo ancora un po' di tempo. Poi ho bisogno di fare delle gare per entrare nel ritmo poi si vedrà man mano gare facendo come sto". Così Dorothea Wierer parlando a margine del Media Day della Fisi al Mind di Milano. Inevitabile il focus sui Giochi di Milano-Cortina. "Mancano un po' di mesi, quasi impossibile dire come starò ai Giochi. Prima servono le gare, per capire cosa manca. Ma sarà molto emozionante. Emozioni miste, tra cui la preoccupazione di non essere in formissima all'appuntamento a cui tutti ti aspettano", ha aggiunto.