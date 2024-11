MILANO-CORTINA, VARNIER: "FIAMMA FARO CHE ISPIRA, 10.001 I TEDOFORI"

"L'arrivo della Fiamma in Italia, e il suo viaggio lungo tutta la nazione, è il momento in cui i Giochi entrano nelle case delle persone, portando ovunque la magia dello sport. È il momento in cui Milano Cortina 2026 diventa Italia celebrando l'unione dell'orgoglio nazionale". Così Andrea Varnier, CEO di Fondazione Milano Cortina 2026, in occasione della presentazione degli itinerari del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica che attraverseranno il nostro Paese in vista dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. "Un viaggio che coinvolgerà 10.001 tedofori, ciascuno con la propria storia da raccontare: storie di passione, sacrificio, coraggio e inclusività. La Fiamma è un faro che ispira tutti noi a guardare al futuro con speranza e rinnovata ambizione", ha aggiunto.