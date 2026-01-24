Milano Cortina: tutto pronto nel Villaggio olimpico a Predazzo

24 Gen 2026 - 16:55

Sopralluogo oggi del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale C.A. Andrea De Gennaro, al Villaggio Olimpico e Paralimpico, situato all'interno del perimetro della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, in vista dell'inaugurazione e dell'apertura della struttura, in programma la prossima settimana. Durante la visita il presidente ha potuto apprezzare l'area e l'intervento complessivo, sottolineando la precisione e la puntualità con cui il sistema trentino ha operato in questi mesi. Il Villaggio Olimpico e Paralimpico ospiterà oltre 600 atleti durante i prossimi Giochi; si tratta di un intervento complesso che è arrivato a compimento nei tempi previsti e che rappresenta un importante risultato del lavoro svolto nei mesi scorsi.

Al termine dei Giochi, il Villaggio Olimpico e Paralimpico tornerà a svolgere la funzione di centro di formazione per gli allievi della Guardia di Finanza. L'ampliamento della capacità ricettiva consentirà inoltre di ospitare, anche grazie alla collaborazione con il Coni, ritiri di squadre nazionali e di club.

Le autorità erano accompagnate dall'Ispettore per gli Istituti d'Istruzione della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Vito Augelli, dal Comandante Interregionale per l'Italia Nord Orientale, Gen. C.A. Giuseppe Gerli, nonché dal sindaco di Predazzo e dalla dottoressa Roberta Castelli, Venue General Manager - Olympic&Paralympic Village Predazzo, insieme ai tecnici di Apop - l'Agenzia provinciale Opere pubbliche, il direttore lavori Claudio Bortolotti con l'ingegner Davide Viel.

A seguito di un Protocollo di intesa, la Provincia autonoma di Trento si è fatta carico, in coordinamento con Fondazione Milano Cortina e Guardia di Finanza, di fungere da stazione appaltante e direzione lavori per gli interventi all'interno della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, dove è stato realizzato il Villaggio per le gare Olimpiche e Paralimpiche che si svolgeranno in Valle di Fiemme. Nell'area della caserma sono stati previsti cinque lotti funzionali, con caratteristiche differenti, finalizzati alla realizzazione degli alloggi per le diverse delegazioni.

