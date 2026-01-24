Milano Cortina: tutto pronto nel Villaggio olimpico a Predazzo

Sopralluogo oggi del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale C.A. Andrea De Gennaro, al Villaggio Olimpico e Paralimpico, situato all'interno del perimetro della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, in vista dell'inaugurazione e dell'apertura della struttura, in programma la prossima settimana. Durante la visita il presidente ha potuto apprezzare l'area e l'intervento complessivo, sottolineando la precisione e la puntualità con cui il sistema trentino ha operato in questi mesi. Il Villaggio Olimpico e Paralimpico ospiterà oltre 600 atleti durante i prossimi Giochi; si tratta di un intervento complesso che è arrivato a compimento nei tempi previsti e che rappresenta un importante risultato del lavoro svolto nei mesi scorsi.