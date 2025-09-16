Milano-Cortina: verifiche Cio su opere e organizzazione

A 143 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, si è aperta questa mattina la sesta sessione della Commissione di Coordinamento del Comitato Olimpico Internazionale (CoCom), in programma fino al 17 settembre. La delegazione, guidata da Kristin Kloster, Presidente della Coordination Commission del CIO per i Giochi del prossimo anno ha visitato ieri alcune delle sedi milanesi, e affronterà insieme al Comitato Organizzatore tre giornate di confronto operativo per verificare i progressi organizzativi e progettuali in vista dell'evento. Dopo le osservazioni di apertura della presidente Kloster, l'intervento del presidente Giovanni Malagò alla sessione plenaria si è aperto con un ricordo del giovane sciatore azzurro Matteo Franzoso, morto in seguito a una caduta mentre si allenava. Domani si terrà la conferenza stampa conclusiva, alla presenza di Kloster, del Direttore Esecutivo del Cio per i Giochi Olimpici Christophe Dubi, e di Malagò e Andrea Varnier, rispettivamente Presidente e ceo della Fondazione Milano Cortina 2026. Il 18 e 19 settembre, sempre a Milano, si svolgerà la riunione del Comitato Esecutivo del Cio, con la partecipazione della Presidente Kirsty Coventry, alla sua prima visita ufficiale in Italia dopo l'insediamento. Durante il soggiorno, l'Executive Board incontrerà il Comitato Organizzatore e visiterà alcuni impianti Olimpici di Milano.