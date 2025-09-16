Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina: verifiche Cio su opere e organizzazione

16 Set 2025 - 16:37
© IPA

© IPA

A 143 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, si è aperta questa mattina la sesta sessione della Commissione di Coordinamento del Comitato Olimpico Internazionale (CoCom), in programma fino al 17 settembre. La delegazione, guidata da Kristin Kloster, Presidente della Coordination Commission del CIO per i Giochi del prossimo anno ha visitato ieri alcune delle sedi milanesi, e affronterà insieme al Comitato Organizzatore tre giornate di confronto operativo per verificare i progressi organizzativi e progettuali in vista dell'evento. Dopo le osservazioni di apertura della presidente Kloster, l'intervento del presidente Giovanni Malagò alla sessione plenaria si è aperto con un ricordo del giovane sciatore azzurro Matteo Franzoso, morto in seguito a una caduta mentre si allenava. Domani si terrà la conferenza stampa conclusiva, alla presenza di Kloster, del Direttore Esecutivo del Cio per i Giochi Olimpici Christophe Dubi, e di Malagò e Andrea Varnier, rispettivamente Presidente e ceo della Fondazione Milano Cortina 2026. Il 18 e 19 settembre, sempre a Milano, si svolgerà la riunione del Comitato Esecutivo del Cio, con la partecipazione della Presidente Kirsty Coventry, alla sua prima visita ufficiale in Italia dopo l'insediamento. Durante il soggiorno, l'Executive Board incontrerà il Comitato Organizzatore e visiterà alcuni impianti Olimpici di Milano.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

00:44
DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

01:18
DICH AOUANI POST MONDIALE DICH

Atletica, Aouani: "Los Angeles? Ci credo"

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

01:40
Maratona, Aouani bronzo

Maratona, Aouani bronzo

03:22
DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

02:21
DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

01:55
DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

01:39
DICH FABBRI MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Fabbri, una gioia di bronzo: "Me lo meritavo. E me lo dedico"

00:49
DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

00:47
DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

00:27
DICH IAPICHINO DOPO ELIMINAZIONE MONDIALI DICH

Lo shock di Iapichino: "No comment, parlerò quando sarò più lucida""

03:07
DICH DE GIORGI PRE MONDIALE 13/9 DICH

De Giorgi alla vigilia del Mondiale: "Conosciamo poco l'Algeria ma è la più debole del girone"

01:02
DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

Sportmediaset piange Franco Ligas, telecronista e narratore con competenza, ironia e passione autentica

DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:02
Basket, il Real Madrid ha un nuovo main sponsor: Emirates
18:10
Tennis: Sinner torna a Sesto, qualche giorno di relax in famiglia
16:37
Milano-Cortina: verifiche Cio su opere e organizzazione
15:34
La tennista spagnola Badosa: "Tendo a essere autodistruttiva"
15:33
Atletica Mondiali, Simonelli eliminato nelle semifinali dei 110 ostacoli per 3 millesimi