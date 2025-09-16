Logo SportMediaset
Tennis: Sinner torna a Sesto, qualche giorno di relax in famiglia

16 Set 2025 - 18:10

Concluso il ciclo di tornei negli Usa e prima di quelli in Asia, Jannik Sinner è tornato a Sesto per qualche giorno di relax a casa. Come documentano scatti pubblicati sui social media, il tennista ha fatto, tra l'altro, visita ai piccoli calciatori di Valdaora e ha fatto tappa a malga San Silvestro. Il cuore di Jannik Sinner non batte infatti solo per il tennis, ma anche per il calcio, come risaputo. Quando è a casa, volentieri assiste alle partite dei suoi amici ed ex compagni di squadra. Non mancano però anche gli incontri con i piccoli, come per esempio anche un anno fa quando fece 'irruzione' a un allenamento del Ssv Bruneck. La gioia dei bambini ogni volta ovviamente è enorme. 

