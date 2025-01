Milano-Cortina: test event sci di fondo paralimpico in val di Fiemme

Test event di sci di fondo paralimpico, domani e domenica in val di Fiemme, in vista di Milano-Cortina 2026. Parteciperanno 300 atleti da 18 Paesi. Lo scenario sarà quello dello Stadio del fondo del lago di Tesero, futura venue olimpica e paralimpica che in questa stagione invernale sta testando strutture, piste e mettendo alla prova la solida squadra di volontari e operatori locali. I test event della val di Fiemme sono organizzati da Fondazione Milano Cortina 2026 con il supporto del comitato locale Nordic Ski Val di Fiemme che, come ha ricordato l'event general manager Giovanni Plano, "è stato fondamentale nell'allestimento di questi test event. Sul territorio fiemmese questa squadra svolge un lavoro con una professionalità e un'esperienza impressionanti".